Baby Base Harga Hari Ini

Harga langsung Baby Base (BASE) hari ini ialah $ 0.00062394, dengan 9.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BASE kepada USD penukaran adalah $ 0.00062394 setiap BASE.

Baby Base kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 13,045.76, dengan bekalan edaran sebanyak 21.00M BASE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BASE didagangkan antara $ 0.00056679 (rendah) dan $ 0.00062123 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.073142, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00052598.

Dalam prestasi jangka pendek, BASE dipindahkan +1.72% dalam sejam terakhir dan -98.80% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Baby Base (BASE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.05K$ 13.05K $ 13.05K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.05K$ 13.05K $ 13.05K Bekalan Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Had Pasaran semasa Baby Base ialah $ 13.05K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BASE ialah 21.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.05K.