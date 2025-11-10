Baby BFT Harga Hari Ini

Harga langsung Baby BFT (BBFT) hari ini ialah $ 0.00103054, dengan 14.31% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BBFT kepada USD penukaran adalah $ 0.00103054 setiap BBFT.

Baby BFT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,124,410, dengan bekalan edaran sebanyak 4.00B BBFT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BBFT didagangkan antara $ 0.00100589 (rendah) dan $ 0.00122261 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00794105, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0003144.

Dalam prestasi jangka pendek, BBFT dipindahkan +0.31% dalam sejam terakhir dan +11.78% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Baby BFT (BBFT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.12M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.31M Bekalan Peredaran 4.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Baby BFT ialah $ 4.12M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BBFT ialah 4.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.31M.