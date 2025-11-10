Baby Bottle Harga Hari Ini

Harga langsung Baby Bottle (BOTT) hari ini ialah $ 0.01070946, dengan 3.12% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BOTT kepada USD penukaran adalah $ 0.01070946 setiap BOTT.

Baby Bottle kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,709,458, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BOTT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BOTT didagangkan antara $ 0.01036216 (rendah) dan $ 0.01070946 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0179168, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00794265.

Dalam prestasi jangka pendek, BOTT dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan +13.04% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Baby Bottle (BOTT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.71M$ 10.71M $ 10.71M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.71M$ 10.71M $ 10.71M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

