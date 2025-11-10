Baby DOWGE Harga Hari Ini

Harga langsung Baby DOWGE (BABY DOWGE) hari ini ialah --, dengan 14.41% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BABY DOWGE kepada USD penukaran adalah -- setiap BABY DOWGE.

Baby DOWGE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 217,418, dengan bekalan edaran sebanyak 999.97M BABY DOWGE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BABY DOWGE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00323566, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BABY DOWGE dipindahkan +1.78% dalam sejam terakhir dan -25.12% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 217.42K$ 217.42K $ 217.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 217.42K$ 217.42K $ 217.42K Bekalan Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Jumlah Bekalan 999,971,668.125516 999,971,668.125516 999,971,668.125516

Had Pasaran semasa Baby DOWGE ialah $ 217.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABY DOWGE ialah 999.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999971668.125516. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 217.42K.