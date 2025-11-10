Baby Ethereum Harga Hari Ini

Harga langsung Baby Ethereum (BABYETH) hari ini ialah $ 0.0000835, dengan 3.20% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BABYETH kepada USD penukaran adalah $ 0.0000835 setiap BABYETH.

Baby Ethereum kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 41,799, dengan bekalan edaran sebanyak 500.00M BABYETH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BABYETH didagangkan antara $ 0.00007637 (rendah) dan $ 0.00008361 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00133475, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007637.

Dalam prestasi jangka pendek, BABYETH dipindahkan +0.92% dalam sejam terakhir dan -4.44% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Baby Ethereum (BABYETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 41.80K$ 41.80K $ 41.80K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 41.80K$ 41.80K $ 41.80K Bekalan Peredaran 500.00M 500.00M 500.00M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

