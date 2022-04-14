Tokenomik Baby Fwog (BABYFWOG)

Lihat cerapan utama tentang Baby Fwog (BABYFWOG), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Baby Fwog (BABYFWOG) Maklumat

BabyFwog is a decentralized digital ecosystem built on blockchain technology, utilizing Non-Fungible Tokens (NFTs) and cryptocurrency. It allows users to buy, sell, and trade exclusive, limited-edition digital assets. The project fosters a community-driven environment where token holders can participate in governance and decision-making processes. BabyFwog incorporates a unique reward system that incentivizes active engagement and long-term participation through staking and other mechanisms. The platform also offers creators the ability to mint and monetize their NFTs, contributing to the growth of the digital art space. The focus is on creating a secure, transparent, and enjoyable experience for users within the broader Web3 ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://babyfwog.vip/

Baby Fwog (BABYFWOG) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Baby Fwog (BABYFWOG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 185.67K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 185.67K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00967176
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00018241
Tokenomik Baby Fwog (BABYFWOG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Baby Fwog (BABYFWOG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BABYFWOG yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BABYFWOG yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BABYFWOG, terokai BABYFWOG harga langsung token!

BABYFWOG Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BABYFWOG? Halaman ramalan harga BABYFWOG kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

