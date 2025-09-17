Baby Goat (BABYGOAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +6.93% Perubahan Harga (7D) +6.93%

Baby Goat (BABYGOAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BABYGOAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BABYGOAT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BABYGOAT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Baby Goat (BABYGOAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 26.72K$ 26.72K $ 26.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 26.72K$ 26.72K $ 26.72K Bekalan Peredaran 690.69B 690.69B 690.69B Jumlah Bekalan 690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999

Had Pasaran semasa Baby Goat ialah $ 26.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABYGOAT ialah 690.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 690689999999.9999. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.72K.