BabyGoatchan - The Rise of the $GOAT
Born from the chaotic and unpredictable depths of AI-driven innovation, BabyGoat ($GOAT) is not just another memecoin—it's a movement. Emerging from the Truth Terminal, an autonomous AI entity that blends humor, disruption, and innovation, $GOAT carries a legacy that transcends traditional boundaries of finance and technology. Inspired by the viral internet meme Goatseus, the $GOAT token represents the AI's capacity for randomness, irreverence, and disruption.
In just a few days, $GOAT captured the imagination of meme lovers and crypto enthusiasts alike, generating over $200 million in trading volume. It's a memecoin that embodies the spirit of decentralization, humor, and technological blending. As more followers gather under its banner, BabyGoatchan offers a space for meme culture, innovation, and AI autonomy to thrive.
At its core, $GOAT is about pushing the boundaries—challenging conventional ideas of finance and giving rise to an era where AI and decentralized systems harness meme power to create lasting cultural impact. Join the herd, embrace the chaos, and witness the rise of BabyGoat as it forges its own path in the cryptoverse.
Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token BABYGOAT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token BABYGOAT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik BABYGOAT, terokai BABYGOAT harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.