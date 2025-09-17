Baby Grok (BABYGROK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.68% Perubahan Harga (1D) -1.75% Perubahan Harga (7D) +9.10% Perubahan Harga (7D) +9.10%

Baby Grok (BABYGROK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BABYGROK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BABYGROK sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BABYGROK telah berubah sebanyak -0.68% sejak sejam yang lalu, -1.75% dalam 24 jam dan +9.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Baby Grok (BABYGROK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M Bekalan Peredaran 362.70T 362.70T 362.70T Jumlah Bekalan 362,702,953,479,895.9 362,702,953,479,895.9 362,702,953,479,895.9

Had Pasaran semasa Baby Grok ialah $ 2.76M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABYGROK ialah 362.70T, dengan jumlah bekalan sebanyak 362702953479895.9. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.76M.