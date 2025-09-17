Baby Maga (BABYMAGA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00086256 Harga Terendah $ 0.00004447 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +3.71%

Baby Maga (BABYMAGA) harga masa nyata ialah $0.00007128. Sepanjang 24 jam yang lalu, BABYMAGA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BABYMAGA sepanjang masa ialah $ 0.00086256, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004447.

Dari segi prestasi jangka pendek, BABYMAGA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +3.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Baby Maga (BABYMAGA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.08K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.08K Bekalan Peredaran 351.85M Jumlah Bekalan 351,852,745.6321041

Had Pasaran semasa Baby Maga ialah $ 25.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABYMAGA ialah 351.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 351852745.6321041. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.08K.