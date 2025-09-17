Baby Miggles (BABYMIGGLES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.87% Perubahan Harga (7D) -0.33% Perubahan Harga (7D) -0.33%

Baby Miggles (BABYMIGGLES) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BABYMIGGLES didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BABYMIGGLES sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BABYMIGGLES telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.87% dalam 24 jam dan -0.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Baby Miggles (BABYMIGGLES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 42.30K$ 42.30K $ 42.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 42.30K$ 42.30K $ 42.30K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Baby Miggles ialah $ 42.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABYMIGGLES ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.30K.