Baby Monkey (BONKEY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00157453$ 0.00157453 $ 0.00157453 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +8.95% Perubahan Harga (7D) +8.95%

Baby Monkey (BONKEY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BONKEY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BONKEY sepanjang masa ialah $ 0.00157453, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BONKEY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +8.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Baby Monkey (BONKEY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.89K$ 10.89K $ 10.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.89K$ 10.89K $ 10.89K Bekalan Peredaran 999.54M 999.54M 999.54M Jumlah Bekalan 999,538,104.09954 999,538,104.09954 999,538,104.09954

Had Pasaran semasa Baby Monkey ialah $ 10.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BONKEY ialah 999.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999538104.09954. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.89K.