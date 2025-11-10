Baby Neiro Token Harga Hari Ini

Harga langsung Baby Neiro Token (BABYNEIRO) hari ini ialah --, dengan 3.42% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BABYNEIRO kepada USD penukaran adalah -- setiap BABYNEIRO.

Baby Neiro Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 42,320, dengan bekalan edaran sebanyak 420.69B BABYNEIRO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BABYNEIRO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00001076, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BABYNEIRO dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -18.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 42.32K$ 42.32K $ 42.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 42.32K$ 42.32K $ 42.32K Bekalan Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Jumlah Bekalan 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

