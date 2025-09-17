Baby Peanut (BABYP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00001195 $ 0.00001195 $ 0.00001195 24J Rendah $ 0.00001234 $ 0.00001234 $ 0.00001234 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00001195$ 0.00001195 $ 0.00001195 24J Tinggi $ 0.00001234$ 0.00001234 $ 0.00001234 Sepanjang Masa $ 0.00187932$ 0.00187932 $ 0.00187932 Harga Terendah $ 0.00000497$ 0.00000497 $ 0.00000497 Perubahan Harga (1J) -0.35% Perubahan Harga (1D) -1.42% Perubahan Harga (7D) +7.18% Perubahan Harga (7D) +7.18%

Baby Peanut (BABYP) harga masa nyata ialah $0.0000121. Sepanjang 24 jam yang lalu, BABYP didagangkan antara $ 0.00001195 rendah dan $ 0.00001234 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BABYP sepanjang masa ialah $ 0.00187932, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000497.

Dari segi prestasi jangka pendek, BABYP telah berubah sebanyak -0.35% sejak sejam yang lalu, -1.42% dalam 24 jam dan +7.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Baby Peanut (BABYP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.07K$ 12.07K $ 12.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.07K$ 12.07K $ 12.07K Bekalan Peredaran 998.30M 998.30M 998.30M Jumlah Bekalan 998,302,895.661166 998,302,895.661166 998,302,895.661166

Had Pasaran semasa Baby Peanut ialah $ 12.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABYP ialah 998.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998302895.661166. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.07K.