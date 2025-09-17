Baby Peanut Harga (BABYP)
-0.35%
-1.42%
+7.18%
+7.18%
Baby Peanut (BABYP) harga masa nyata ialah $0.0000121. Sepanjang 24 jam yang lalu, BABYP didagangkan antara $ 0.00001195 rendah dan $ 0.00001234 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BABYP sepanjang masa ialah $ 0.00187932, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000497.
Dari segi prestasi jangka pendek, BABYP telah berubah sebanyak -0.35% sejak sejam yang lalu, -1.42% dalam 24 jam dan +7.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Baby Peanut ialah $ 12.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABYP ialah 998.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998302895.661166. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.07K.
Pada hari ini, perubahan harga Baby Peanut kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Baby Peanut kepada USD adalah $ +0.0000038570.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Baby Peanut kepada USD adalah $ +0.0000039543.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Baby Peanut kepada USD adalah $ +0.0000049059666015109246.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-1.42%
|30 Hari
|$ +0.0000038570
|+31.88%
|60 Hari
|$ +0.0000039543
|+32.68%
|90 Hari
|$ +0.0000049059666015109246
|+68.19%
Baby Peanut is an adorable baby squirrel with chubby cheeks and bright, curious eyes. Baby Peanut loves to play among the leaves, proudly showing off his tiny, fluffy tail. With his little steps and innocent antics, he brings joy wherever he goes, spreading smiles with each of his cheerful jumps! This token is perfect for anyone needing a dose of happiness from a tiny, lively creature full of energy and charm.
