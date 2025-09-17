Baby Pepe (BABYPEPE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.30% Perubahan Harga (1D) -1.66% Perubahan Harga (7D) +1.08% Perubahan Harga (7D) +1.08%

Baby Pepe (BABYPEPE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BABYPEPE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BABYPEPE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BABYPEPE telah berubah sebanyak +0.30% sejak sejam yang lalu, -1.66% dalam 24 jam dan +1.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Baby Pepe (BABYPEPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 959.14K$ 959.14K $ 959.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 959.14K$ 959.14K $ 959.14K Bekalan Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Jumlah Bekalan 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Had Pasaran semasa Baby Pepe ialah $ 959.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABYPEPE ialah 420.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 959.14K.