Baby Pnut Logo

Baby Pnut Harga (BABYPNUT)

Tidak tersenarai

1 BABYPNUT ke USD Harga Langsung:

--
----
+3.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Baby Pnut (BABYPNUT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:12:58 (UTC+8)

Baby Pnut (BABYPNUT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00769387
$ 0.00769387$ 0.00769387

$ 0
$ 0$ 0

-0.74%

+3.50%

-3.91%

-3.91%

Baby Pnut (BABYPNUT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BABYPNUT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BABYPNUT sepanjang masa ialah $ 0.00769387, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BABYPNUT telah berubah sebanyak -0.74% sejak sejam yang lalu, +3.50% dalam 24 jam dan -3.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Baby Pnut (BABYPNUT) Maklumat Pasaran

$ 42.92K
$ 42.92K$ 42.92K

--
----

$ 42.92K
$ 42.92K$ 42.92K

979.08M
979.08M 979.08M

979,082,247.655243
979,082,247.655243 979,082,247.655243

Had Pasaran semasa Baby Pnut ialah $ 42.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABYPNUT ialah 979.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 979082247.655243. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.92K.

Baby Pnut (BABYPNUT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Baby Pnut kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Baby Pnut kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Baby Pnut kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Baby Pnut kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+3.50%
30 Hari$ 0+8.13%
60 Hari$ 0-8.43%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Baby Pnut (BABYPNUT)

Meet BABY PNUT CTO, the adorable, community-driven token taking the Solana blockchain by storm. With a mission to bring accessibility, fun, and value to the crypto world, BABY PNUT has quickly become a favorite among both newcomers and seasoned investors alike. Built on Solana's efficient and scalable platform, BABY PNUT offers swift transactions, low fees, and an easy entry point into the world of digital assets. From innovative utility to its playful branding, BABY PNUT aims to redefine the future of community tokens by fostering a close-knit, engaged ecosystem. Join BABY PNUT's journey on Solana to be part of a token that values community, transparency, and a touch of humor in every transaction. 🚀

Baby Pnut (BABYPNUT) Sumber

Laman Web Rasmi

Baby Pnut Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Baby Pnut (BABYPNUT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Baby Pnut (BABYPNUT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Baby Pnut.

Semak Baby Pnut ramalan harga sekarang!

BABYPNUT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Baby Pnut (BABYPNUT)

Memahami tokenomik Baby Pnut (BABYPNUT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BABYPNUT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Baby Pnut (BABYPNUT)

Berapakah nilai Baby Pnut (BABYPNUT) hari ini?
Harga langsung BABYPNUT dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BABYPNUT ke USD?
Harga semasa BABYPNUT ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Baby Pnut?
Had pasaran untuk BABYPNUT ialah $ 42.92K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BABYPNUT?
Bekalan edaran BABYPNUT ialah 979.08M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BABYPNUT?
BABYPNUT mencapai harga ATH sebanyak 0.00769387 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BABYPNUT?
BABYPNUT melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BABYPNUT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BABYPNUTialah -- USD.
Adakah BABYPNUT akan naik lebih tinggi tahun ini?
BABYPNUT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BABYPNUTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:12:58 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.