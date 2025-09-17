Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00151285$ 0.00151285 $ 0.00151285 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.74% Perubahan Harga (1D) -0.52% Perubahan Harga (7D) +3.62% Perubahan Harga (7D) +3.62%

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BABYPURPE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BABYPURPE sepanjang masa ialah $ 0.00151285, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BABYPURPE telah berubah sebanyak -0.74% sejak sejam yang lalu, -0.52% dalam 24 jam dan +3.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 46.05K$ 46.05K $ 46.05K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 46.05K$ 46.05K $ 46.05K Bekalan Peredaran 991.64M 991.64M 991.64M Jumlah Bekalan 991,644,587.630206 991,644,587.630206 991,644,587.630206

Had Pasaran semasa Baby Purple Pepe ialah $ 46.05K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABYPURPE ialah 991.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 991644587.630206. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 46.05K.