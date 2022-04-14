Tokenomik Baby Purple Pepe (BABYPURPE)

Tokenomik Baby Purple Pepe (BABYPURPE)

Lihat cerapan utama tentang Baby Purple Pepe (BABYPURPE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Maklumat

Baby Purpe is a Solana-based meme token inspired by a quirky, purple version of the internet's beloved Pepe character. Designed to add a splash of fun to the crypto world, Baby Purpe aims to "make Solana great again" by creating a unique blend of viral entertainment and community-driven investment. Created by the community for the community, Baby Purpe isn’t just a token—it’s a social movement, a lighthearted way for fans of both Solana and internet culture to engage, connect, and potentially grow their investment.

Laman Web Rasmi:
https://babypurpe.xyz/

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Baby Purple Pepe (BABYPURPE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 43.71K
$ 43.71K$ 43.71K
Jumlah Bekalan:
$ 991.64M
$ 991.64M$ 991.64M
Bekalan Edaran:
$ 991.64M
$ 991.64M$ 991.64M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 43.71K
$ 43.71K$ 43.71K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00151285
$ 0.00151285$ 0.00151285
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0000155
$ 0.0000155$ 0.0000155
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik Baby Purple Pepe (BABYPURPE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Baby Purple Pepe (BABYPURPE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BABYPURPE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BABYPURPE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BABYPURPE, terokai BABYPURPE harga langsung token!

BABYPURPE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BABYPURPE? Halaman ramalan harga BABYPURPE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.