Baby Rudi Harga Hari Ini

Harga langsung Baby Rudi (BABYRUDI) hari ini ialah --, dengan 1.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BABYRUDI kepada USD penukaran adalah -- setiap BABYRUDI.

Baby Rudi kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 21,629, dengan bekalan edaran sebanyak 378,567.71T BABYRUDI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BABYRUDI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BABYRUDI dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -9.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Baby Rudi (BABYRUDI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.63K$ 21.63K $ 21.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.63K$ 21.63K $ 21.63K Bekalan Peredaran 378,567.71T 378,567.71T 378,567.71T Jumlah Bekalan 3.7856771398903155e+17 3.7856771398903155e+17 3.7856771398903155e+17

Had Pasaran semasa Baby Rudi ialah $ 21.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABYRUDI ialah 378,567.71T, dengan jumlah bekalan sebanyak 3.7856771398903155e+17. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.63K.