Baby Shark Meme Harga Hari Ini

Harga langsung Baby Shark Meme (BABYSHARK) hari ini ialah $ 0.00050905, dengan 28.93% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BABYSHARK kepada USD penukaran adalah $ 0.00050905 setiap BABYSHARK.

Baby Shark Meme kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 431,832, dengan bekalan edaran sebanyak 849.35M BABYSHARK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BABYSHARK didagangkan antara $ 0.0005086 (rendah) dan $ 0.0007752 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.12534, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0005086.

Dalam prestasi jangka pendek, BABYSHARK dipindahkan -0.29% dalam sejam terakhir dan -30.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 431.83K$ 431.83K $ 431.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 508.42K$ 508.42K $ 508.42K Bekalan Peredaran 849.35M 849.35M 849.35M Jumlah Bekalan 999,986,993.456348 999,986,993.456348 999,986,993.456348

Had Pasaran semasa Baby Shark Meme ialah $ 431.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABYSHARK ialah 849.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999986993.456348. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 508.42K.