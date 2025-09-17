Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00111886 $ 0.00111886 $ 0.00111886 24J Rendah $ 0.00113145 $ 0.00113145 $ 0.00113145 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00111886$ 0.00111886 $ 0.00111886 24J Tinggi $ 0.00113145$ 0.00113145 $ 0.00113145 Sepanjang Masa $ 0.03275629$ 0.03275629 $ 0.03275629 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.64% Perubahan Harga (1D) -0.50% Perubahan Harga (7D) +0.60% Perubahan Harga (7D) +0.60%

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) harga masa nyata ialah $0.0011197. Sepanjang 24 jam yang lalu, BABYSHIB didagangkan antara $ 0.00111886 rendah dan $ 0.00113145 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BABYSHIB sepanjang masa ialah $ 0.03275629, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BABYSHIB telah berubah sebanyak -0.64% sejak sejam yang lalu, -0.50% dalam 24 jam dan +0.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 442.34K$ 442.34K $ 442.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 470.40K$ 470.40K $ 470.40K Bekalan Peredaran 394.94M 394.94M 394.94M Jumlah Bekalan 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

Had Pasaran semasa Baby Shiba Inu ialah $ 442.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABYSHIB ialah 394.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 420000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 470.40K.