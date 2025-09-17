Lagi Mengenai BABYSHIB

Baby Shiba Inu Logo

Baby Shiba Inu Harga (BABYSHIB)

Tidak tersenarai

1 BABYSHIB ke USD Harga Langsung:

$0.0011197
-0.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:14:16 (UTC+8)

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00111886
24J Rendah
$ 0.00113145
24J Tinggi

$ 0.00111886
$ 0.00113145
$ 0.03275629
$ 0
-0.64%

-0.50%

+0.60%

+0.60%

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) harga masa nyata ialah $0.0011197. Sepanjang 24 jam yang lalu, BABYSHIB didagangkan antara $ 0.00111886 rendah dan $ 0.00113145 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BABYSHIB sepanjang masa ialah $ 0.03275629, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BABYSHIB telah berubah sebanyak -0.64% sejak sejam yang lalu, -0.50% dalam 24 jam dan +0.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Maklumat Pasaran

$ 442.34K
--
$ 470.40K
394.94M
420,000,000.0
Had Pasaran semasa Baby Shiba Inu ialah $ 442.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABYSHIB ialah 394.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 420000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 470.40K.

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Baby Shiba Inu kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Baby Shiba Inu kepada USD adalah $ +0.0000100358.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Baby Shiba Inu kepada USD adalah $ +0.0001369980.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Baby Shiba Inu kepada USD adalah $ +0.0003864668789676044.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.50%
30 Hari$ +0.0000100358+0.90%
60 Hari$ +0.0001369980+12.24%
90 Hari$ +0.0003864668789676044+52.71%

Apakah itu Baby Shiba Inu (BABYSHIB)

Launched on August 16, 2023, Baby Shiba Inu ($BABYSHIB) is a decentralized memecoin honoring the iconic Shiba Inu. $BABYSHIB was born following the recent rumors of the imminent mainnet launch of Shiba Inu's long-anticipated blockchain, Shibarium. A maximum supply of 420 million (420,000,000) $BABYSHIB tokens is available. $BABYSHIB is fully decentralized: it has 1% tax on both buy and sell transactions; this tax funds marketing operations, and the development of the Baby Shiba Inu project. The liquidity of $BABYSHIB is burnt forever, and the contract is renounced, ensuring maximum security for investors' funds. As a decentralized and community-driven memecoin, Baby Shiba Inu aims to use memes as a tool for change in the crypto world, with the goal of taking cryptocurrency back to its essence; decentralization.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Baby Shiba Inu Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Baby Shiba Inu (BABYSHIB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Baby Shiba Inu (BABYSHIB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Baby Shiba Inu.

Semak Baby Shiba Inu ramalan harga sekarang!

BABYSHIB kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Baby Shiba Inu (BABYSHIB)

Memahami tokenomik Baby Shiba Inu (BABYSHIB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BABYSHIB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Baby Shiba Inu (BABYSHIB)

Berapakah nilai Baby Shiba Inu (BABYSHIB) hari ini?
Harga langsung BABYSHIB dalam USD ialah 0.0011197 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BABYSHIB ke USD?
Harga semasa BABYSHIB ke USD ialah $ 0.0011197. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Baby Shiba Inu?
Had pasaran untuk BABYSHIB ialah $ 442.34K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BABYSHIB?
Bekalan edaran BABYSHIB ialah 394.94M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BABYSHIB?
BABYSHIB mencapai harga ATH sebanyak 0.03275629 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BABYSHIB?
BABYSHIB melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BABYSHIB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BABYSHIBialah -- USD.
Adakah BABYSHIB akan naik lebih tinggi tahun ini?
BABYSHIB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BABYSHIBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:14:16 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.