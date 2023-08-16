Tokenomik Baby Shiba Inu (BABYSHIB)

Lihat cerapan utama tentang Baby Shiba Inu (BABYSHIB), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Maklumat

Launched on August 16, 2023, Baby Shiba Inu ($BABYSHIB) is a decentralized memecoin honoring the iconic Shiba Inu.

$BABYSHIB was born following the recent rumors of the imminent mainnet launch of Shiba Inu's long-anticipated blockchain, Shibarium. A maximum supply of 420 million (420,000,000) $BABYSHIB tokens is available.

$BABYSHIB is fully decentralized: it has 1% tax on both buy and sell transactions; this tax funds marketing operations, and the development of the Baby Shiba Inu project. The liquidity of $BABYSHIB is burnt forever, and the contract is renounced, ensuring maximum security for investors' funds.

As a decentralized and community-driven memecoin, Baby Shiba Inu aims to use memes as a tool for change in the crypto world, with the goal of taking cryptocurrency back to its essence; decentralization.

Laman Web Rasmi:
https://babyshib.vip
Kertas putih:
https://babyshiba-1.gitbook.io/babyshiba-shibpaper/

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Baby Shiba Inu (BABYSHIB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 452.71K
Jumlah Bekalan:
$ 420.00M
Bekalan Edaran:
$ 394.94M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 481.43K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.03275629
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00026008
Harga Semasa:
$ 0.00114429
Tokenomik Baby Shiba Inu (BABYSHIB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Baby Shiba Inu (BABYSHIB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BABYSHIB yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BABYSHIB yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BABYSHIB, terokai BABYSHIB harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.