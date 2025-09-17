Lagi Mengenai BABYSHIRO

Baby Shiro Neko Logo

Baby Shiro Neko Harga (BABYSHIRO)

Tidak tersenarai

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:13:41 (UTC+8)

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Maklumat Harga (USD)

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BABYSHIRO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BABYSHIRO sepanjang masa ialah $ 0.00429534, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BABYSHIRO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.16% dalam 24 jam dan +8.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Baby Shiro Neko ialah $ 14.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABYSHIRO ialah 999.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999784797.332208. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.03K.

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Baby Shiro Neko kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Baby Shiro Neko kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Baby Shiro Neko kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Baby Shiro Neko kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.16%
30 Hari$ 0-14.39%
60 Hari$ 0-15.40%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)

Introducing Baby Shiro Neko, the adorable offspring of the renowned Shiro Neko Cat! Although he’s still young and full of playful energy, Baby Shiro Neko has his sights set on becoming a household name in the crypto universe. With a personality as charming as his lineage, Baby Shiro Neko isn’t just here to play—he’s here to thrive. Built on the Solana Blockchain, this little feline promises to deliver innovation, community engagement, and plenty of surprises for those who nurture him. As Baby Shiro Neko grows, so will his ecosystem, offering exciting rewards and opportunities for his loyal supporters. Get ready for the next guaranteed moonshot and watch this kitten evolve into a legend.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Sumber

Laman Web Rasmi

Baby Shiro Neko Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Baby Shiro Neko.

Semak Baby Shiro Neko ramalan harga sekarang!

BABYSHIRO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)

Memahami tokenomik Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BABYSHIRO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)

Berapakah nilai Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) hari ini?
Harga langsung BABYSHIRO dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BABYSHIRO ke USD?
Harga semasa BABYSHIRO ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Baby Shiro Neko?
Had pasaran untuk BABYSHIRO ialah $ 14.03K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BABYSHIRO?
Bekalan edaran BABYSHIRO ialah 999.78M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BABYSHIRO?
BABYSHIRO mencapai harga ATH sebanyak 0.00429534 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BABYSHIRO?
BABYSHIRO melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BABYSHIRO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BABYSHIROialah -- USD.
Adakah BABYSHIRO akan naik lebih tinggi tahun ini?
BABYSHIRO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BABYSHIROramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:13:41 (UTC+8)

Penafian

