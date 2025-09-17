Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00429534$ 0.00429534 $ 0.00429534 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.16% Perubahan Harga (7D) +8.55% Perubahan Harga (7D) +8.55%

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BABYSHIRO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BABYSHIRO sepanjang masa ialah $ 0.00429534, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BABYSHIRO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.16% dalam 24 jam dan +8.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.03K$ 14.03K $ 14.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.03K$ 14.03K $ 14.03K Bekalan Peredaran 999.78M 999.78M 999.78M Jumlah Bekalan 999,784,797.332208 999,784,797.332208 999,784,797.332208

Had Pasaran semasa Baby Shiro Neko ialah $ 14.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABYSHIRO ialah 999.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999784797.332208. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.03K.