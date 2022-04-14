Tokenomik Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)
Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Maklumat
Introducing Baby Shiro Neko, the adorable offspring of the renowned Shiro Neko Cat! Although he’s still young and full of playful energy, Baby Shiro Neko has his sights set on becoming a household name in the crypto universe.
With a personality as charming as his lineage, Baby Shiro Neko isn’t just here to play—he’s here to thrive. Built on the Solana Blockchain, this little feline promises to deliver innovation, community engagement, and plenty of surprises for those who nurture him.
As Baby Shiro Neko grows, so will his ecosystem, offering exciting rewards and opportunities for his loyal supporters. Get ready for the next guaranteed moonshot and watch this kitten evolve into a legend.
Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Baby Shiro Neko (BABYSHIRO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Baby Shiro Neko (BABYSHIRO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token BABYSHIRO yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token BABYSHIRO yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik BABYSHIRO, terokai BABYSHIRO harga langsung token!
BABYSHIRO Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju BABYSHIRO? Halaman ramalan harga BABYSHIRO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.