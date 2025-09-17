Lagi Mengenai BABYSOL

Baby Solana Logo

Baby Solana Harga (BABYSOL)

Tidak tersenarai

1 BABYSOL ke USD Harga Langsung:

$0.00012671
$0.00012671$0.00012671
-0.50%1D
USD
Baby Solana (BABYSOL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:41:31 (UTC+8)

Baby Solana (BABYSOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00125387
$ 0.00125387$ 0.00125387

$ 0
$ 0$ 0

+0.95%

-0.57%

+7.74%

+7.74%

Baby Solana (BABYSOL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BABYSOL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BABYSOL sepanjang masa ialah $ 0.00125387, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BABYSOL telah berubah sebanyak +0.95% sejak sejam yang lalu, -0.57% dalam 24 jam dan +7.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Baby Solana (BABYSOL) Maklumat Pasaran

$ 126.70K
$ 126.70K$ 126.70K

--
----

$ 126.70K
$ 126.70K$ 126.70K

999.94M
999.94M 999.94M

999,938,844.509171
999,938,844.509171 999,938,844.509171

Had Pasaran semasa Baby Solana ialah $ 126.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABYSOL ialah 999.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999938844.509171. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 126.70K.

Baby Solana (BABYSOL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Baby Solana kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Baby Solana kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Baby Solana kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Baby Solana kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.57%
30 Hari$ 0+26.45%
60 Hari$ 0+30.78%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Baby Solana (BABYSOL)

BABYSOL – The Adorable Token with a Big Destiny! 🌞👶 Born on the Solana blockchain, BABYSOL is the cheeky little sibling of the crypto world, bringing giggles, gains, and good vibes to everyone. With its tiny footprints, BABYSOL is crawling its way into the hearts of Solana lovers, aiming for the moon and beyond! 🌕 🎯 Why BABYSOL? 🍼 BABYSOL is here to make your bags cuter. 🌈 It's not just a token; it’s a lifestyle of smiles and moon dreams. 🚀 From tiny steps to giant leaps, BABYSOL is growing fast! 👶 Join the Family! Let’s make Solana proud by raising this baby to greatness. Adopt BABYSOL today, and together, we’ll send this little rascal to the stars! ⭐ 🎉 BABYSOL: Because even babies deserve their moonshot! 🌌🍼

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Baby Solana (BABYSOL) Sumber

Laman Web Rasmi

Baby Solana Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Baby Solana (BABYSOL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Baby Solana (BABYSOL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Baby Solana.

Semak Baby Solana ramalan harga sekarang!

BABYSOL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Baby Solana (BABYSOL)

Memahami tokenomik Baby Solana (BABYSOL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BABYSOL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Baby Solana (BABYSOL)

Berapakah nilai Baby Solana (BABYSOL) hari ini?
Harga langsung BABYSOL dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BABYSOL ke USD?
Harga semasa BABYSOL ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Baby Solana?
Had pasaran untuk BABYSOL ialah $ 126.70K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BABYSOL?
Bekalan edaran BABYSOL ialah 999.94M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BABYSOL?
BABYSOL mencapai harga ATH sebanyak 0.00125387 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BABYSOL?
BABYSOL melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BABYSOL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BABYSOLialah -- USD.
Adakah BABYSOL akan naik lebih tinggi tahun ini?
BABYSOL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BABYSOLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:41:31 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.