Baby Tiger ($BBT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01729649$ 0.01729649 $ 0.01729649 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.18% Perubahan Harga (1D) -12.53% Perubahan Harga (7D) -20.99% Perubahan Harga (7D) -20.99%

Baby Tiger ($BBT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $BBT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $BBT sepanjang masa ialah $ 0.01729649, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $BBT telah berubah sebanyak +0.18% sejak sejam yang lalu, -12.53% dalam 24 jam dan -20.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Baby Tiger ($BBT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 40.18K$ 40.18K $ 40.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 40.18K$ 40.18K $ 40.18K Bekalan Peredaran 2.00B 2.00B 2.00B Jumlah Bekalan 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Baby Tiger ialah $ 40.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $BBT ialah 2.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.18K.