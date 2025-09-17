Lagi Mengenai $BBT

Baby Tiger Logo

Baby Tiger Harga ($BBT)

Tidak tersenarai

1 $BBT ke USD Harga Langsung:

--
----
-12.40%1D
mexc
USD
Baby Tiger ($BBT) Carta Harga Langsung
Baby Tiger ($BBT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01729649
$ 0.01729649$ 0.01729649

$ 0
$ 0$ 0

+0.18%

-12.53%

-20.99%

-20.99%

Baby Tiger ($BBT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $BBT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $BBT sepanjang masa ialah $ 0.01729649, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $BBT telah berubah sebanyak +0.18% sejak sejam yang lalu, -12.53% dalam 24 jam dan -20.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Baby Tiger ($BBT) Maklumat Pasaran

$ 40.18K
$ 40.18K$ 40.18K

--
----

$ 40.18K
$ 40.18K$ 40.18K

2.00B
2.00B 2.00B

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Baby Tiger ialah $ 40.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $BBT ialah 2.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.18K.

Baby Tiger ($BBT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Baby Tiger kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Baby Tiger kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Baby Tiger kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Baby Tiger kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-12.53%
30 Hari$ 0+193.20%
60 Hari$ 0+196.97%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Baby Tiger ($BBT)

Baby Tiger is the first reflexive meme coin. Built on the Base L2, and with a unique IP and tokenomics (reflexive to the price of Eth), baby tiger is a fun token making its way in the Base ecosystem Reflexive tokenomics: • Presale eth is deposited on compound (lending platform) • When eth price increases, BBT borrows money against treasury Therefore the treasury has no need to sell tokens as it has a continuously growing treasury

Baby Tiger ($BBT) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Baby Tiger Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Baby Tiger ($BBT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Baby Tiger ($BBT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Baby Tiger.

Semak Baby Tiger ramalan harga sekarang!

$BBT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Baby Tiger ($BBT)

Memahami tokenomik Baby Tiger ($BBT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token $BBT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Baby Tiger ($BBT)

Berapakah nilai Baby Tiger ($BBT) hari ini?
Harga langsung $BBT dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa $BBT ke USD?
Harga semasa $BBT ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Baby Tiger?
Had pasaran untuk $BBT ialah $ 40.18K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran $BBT?
Bekalan edaran $BBT ialah 2.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) $BBT?
$BBT mencapai harga ATH sebanyak 0.01729649 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa $BBT?
$BBT melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan $BBT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk $BBTialah -- USD.
Adakah $BBT akan naik lebih tinggi tahun ini?
$BBT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak $BBTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.