Baby Troll Harga Hari Ini

Harga langsung Baby Troll (BABYTROLL) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BABYTROLL kepada USD penukaran adalah -- setiap BABYTROLL.

Baby Troll kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 29,433, dengan bekalan edaran sebanyak 355,518.16T BABYTROLL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BABYTROLL didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BABYTROLL dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -13.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Baby Troll (BABYTROLL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 29.43K$ 29.43K $ 29.43K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 29.43K$ 29.43K $ 29.43K Bekalan Peredaran 355,518.16T 355,518.16T 355,518.16T Jumlah Bekalan 3.555181634138442e+17 3.555181634138442e+17 3.555181634138442e+17

Had Pasaran semasa Baby Troll ialah $ 29.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABYTROLL ialah 355,518.16T, dengan jumlah bekalan sebanyak 3.555181634138442e+17. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.43K.