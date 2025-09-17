Baby Wen (BWEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.218904$ 0.218904 $ 0.218904 Harga Terendah $ 0.00140348$ 0.00140348 $ 0.00140348 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +9.79% Perubahan Harga (7D) +9.79%

Baby Wen (BWEN) harga masa nyata ialah $0.00164976. Sepanjang 24 jam yang lalu, BWEN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BWEN sepanjang masa ialah $ 0.218904, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00140348.

Dari segi prestasi jangka pendek, BWEN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +9.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Baby Wen (BWEN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 164.95K$ 164.95K $ 164.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 164.95K$ 164.95K $ 164.95K Bekalan Peredaran 99.98M 99.98M 99.98M Jumlah Bekalan 99,981,872.765836 99,981,872.765836 99,981,872.765836

Had Pasaran semasa Baby Wen ialah $ 164.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BWEN ialah 99.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99981872.765836. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 164.95K.