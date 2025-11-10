BursaDEX+
Harga Baby World Liberty Financial langsung hari ini ialah 0 USD.BABYWLFI modal pasaran ialah 81,701 USD. Jejaki masa nyata BABYWLFI kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Baby World Liberty Financial langsung hari ini ialah 0 USD.BABYWLFI modal pasaran ialah 81,701 USD. Jejaki masa nyata BABYWLFI kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai BABYWLFI

Maklumat Harga BABYWLFI

Apakah BABYWLFI

Laman Web Rasmi BABYWLFI

Tokenomik BABYWLFI

Ramalan Harga BABYWLFI

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Baby World Liberty Financial Logo

Baby World Liberty Financial Harga (BABYWLFI)

Tidak tersenarai

1 BABYWLFI ke USD Harga Langsung:

--
----
+3.30%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:56:43 (UTC+8)

Baby World Liberty Financial Harga Hari Ini

Harga langsung Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) hari ini ialah --, dengan 3.35% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BABYWLFI kepada USD penukaran adalah -- setiap BABYWLFI.

Baby World Liberty Financial kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 81,701, dengan bekalan edaran sebanyak 90.00B BABYWLFI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BABYWLFI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00000666, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BABYWLFI dipindahkan +1.05% dalam sejam terakhir dan +9.71% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) Maklumat Pasaran

$ 81.70K
--
----

$ 81.70K
90.00B
90,000,000,000.0
Had Pasaran semasa Baby World Liberty Financial ialah $ 81.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABYWLFI ialah 90.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 90000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 81.70K.

Baby World Liberty Financial Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
24J Rendah
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0
$ 0.00000666
$ 0
+1.05%

+3.35%

+9.71%

+9.71%

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Baby World Liberty Financial kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Baby World Liberty Financial kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Baby World Liberty Financial kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Baby World Liberty Financial kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+3.35%
30 Hari$ 0-39.63%
60 Hari$ 0-58.55%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Baby World Liberty Financial

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BABYWLFI pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Baby World Liberty Financial berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Baby World Liberty Financial yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk BABYWLFI ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Baby World Liberty Financial Ramalan Harga.

Apakah itu Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

🌟 From the golden wings of World Liberty Financial, a new legacy takes flight…

🦅 Baby WLFI — born of freedom, shining with the promise of tomorrow.

✨ Forged in gold, soaring with unstoppable energy.

⚡️ 0% Tax. 100% Meme Power. Empowered by the community. Guided by greatness.

👑 The sky is just

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Baby World Liberty Financial

Berapakah nilai 1 Baby World Liberty Financial pada tahun 2030?
Jika Baby World Liberty Financial berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Baby World Liberty Financial berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:56:43 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.