Babydog (BABYDOG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.61% Perubahan Harga (7D) +3.89% Perubahan Harga (7D) +3.89%

Babydog (BABYDOG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BABYDOG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BABYDOG sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BABYDOG telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.61% dalam 24 jam dan +3.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Babydog (BABYDOG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.95K$ 16.95K $ 16.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.95K$ 16.95K $ 16.95K Bekalan Peredaran 420.69T 420.69T 420.69T Jumlah Bekalan 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Babydog ialah $ 16.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABYDOG ialah 420.69T, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.95K.