Tokenomik Babydog (BABYDOG)
Babydog (BABYDOG) Maklumat
Babydog was the pet of US Senator and West Virginia Governor James Justice and teamed up with his owner during the Republican National Convention
Babydog has become a bona fide celebrity, having captured the public's attention
Babydog 5.27 at BTC conference and more political events
becoming the most talked about Dog the first pet dog in history to be able to attend national conventions political venues
and he will be launching on Ethereum building community culture and promoting memecoin!
Babydog (BABYDOG) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Babydog (BABYDOG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Babydog (BABYDOG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Babydog (BABYDOG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token BABYDOG yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token BABYDOG yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik BABYDOG, terokai BABYDOG harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.