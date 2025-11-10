Babygirl Harga Hari Ini

Harga langsung Babygirl (BABYGIRL) hari ini ialah $ 0.00001112, dengan 4.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BABYGIRL kepada USD penukaran adalah $ 0.00001112 setiap BABYGIRL.

Babygirl kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,119.1, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BABYGIRL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BABYGIRL didagangkan antara $ 0.00001067 (rendah) dan $ 0.00001112 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.076879, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000358.

Dalam prestasi jangka pendek, BABYGIRL dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -13.74% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Babygirl (BABYGIRL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.12K$ 11.12K $ 11.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.12K$ 11.12K $ 11.12K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Babygirl ialah $ 11.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABYGIRL ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.12K.