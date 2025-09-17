Babylons (BABI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.613181$ 0.613181 $ 0.613181 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.03% Perubahan Harga (1D) +1.55% Perubahan Harga (7D) -8.51% Perubahan Harga (7D) -8.51%

Babylons (BABI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BABI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BABI sepanjang masa ialah $ 0.613181, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BABI telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, +1.55% dalam 24 jam dan -8.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Babylons (BABI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 31.64K$ 31.64K $ 31.64K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 63.55K$ 63.55K $ 63.55K Bekalan Peredaran 93.85M 93.85M 93.85M Jumlah Bekalan 188,545,777.0978166 188,545,777.0978166 188,545,777.0978166

Had Pasaran semasa Babylons ialah $ 31.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABI ialah 93.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 188545777.0978166. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 63.55K.