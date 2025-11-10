BabyManyu Harga Hari Ini

Harga langsung BabyManyu (BABYMANYU) hari ini ialah --, dengan 18.24% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BABYMANYU kepada USD penukaran adalah -- setiap BABYMANYU.

BabyManyu kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 47,904, dengan bekalan edaran sebanyak 420.69T BABYMANYU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BABYMANYU didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BABYMANYU dipindahkan +2.32% dalam sejam terakhir dan -26.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BabyManyu (BABYMANYU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 47.90K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 47.90K Bekalan Peredaran 420.69T Jumlah Bekalan 420,690,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BabyManyu ialah $ 47.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABYMANYU ialah 420.69T, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 47.90K.