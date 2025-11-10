Tokenomik BabyManyu (BABYMANYU)
BabyManyu (BABYMANYU) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BabyManyu (BABYMANYU), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
BabyManyu (BABYMANYU) Maklumat
BabyManyu ($BABYMANYU) is the playful successor to the viral $MANYU on Ethereum, carrying forward the legend of Manyu the Mame Shibe. Just as Doge inspired BabyDoge, BabyManyu emerges as the “baby version” of $MANYU—backed by a passionate community, fresh believers, and meme culture at its core.
With an ambitious roadmap featuring BabyManyu Swap, Launchpad, NFTs, and even bridge integrations, the project blends fun with forward-looking utility. Whether you’re here for memes, community, or opportunity, BabyManyu is more than a token—it’s the next chapter in Ethereum’s dog-coin legacy.
Tokenomik BabyManyu (BABYMANYU): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik BabyManyu (BABYMANYU) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token BABYMANYU yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token BABYMANYU yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik BABYMANYU, terokai BABYMANYU harga langsung token!
BABYMANYU Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju BABYMANYU? Halaman ramalan harga BABYMANYU kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
