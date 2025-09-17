BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -2.15% Perubahan Harga (7D) -2.15%

BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BABYMARVIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BABYMARVIN sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BABYMARVIN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -2.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 31.82K$ 31.82K $ 31.82K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 31.82K$ 31.82K $ 31.82K Bekalan Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Jumlah Bekalan 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Had Pasaran semasa BabyMarvin Inu ialah $ 31.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABYMARVIN ialah 420.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.82K.