Lagi Mengenai BABYMARVIN

Maklumat Harga BABYMARVIN

Kertas putih BABYMARVIN

Laman Web Rasmi BABYMARVIN

Tokenomik BABYMARVIN

Ramalan Harga BABYMARVIN

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

BabyMarvin Inu Logo

BabyMarvin Inu Harga (BABYMARVIN)

Tidak tersenarai

1 BABYMARVIN ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:14:10 (UTC+8)

BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.15%

-2.15%

BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BABYMARVIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BABYMARVIN sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BABYMARVIN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -2.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) Maklumat Pasaran

$ 31.82K
$ 31.82K$ 31.82K

--
----

$ 31.82K
$ 31.82K$ 31.82K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Had Pasaran semasa BabyMarvin Inu ialah $ 31.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABYMARVIN ialah 420.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.82K.

BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga BabyMarvin Inu kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BabyMarvin Inu kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BabyMarvin Inu kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BabyMarvin Inu kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0-4.74%
60 Hari$ 0+23.70%
90 Hari$ 0--

Apakah itu BabyMarvin Inu (BABYMARVIN)

BabyMarvin Inu is an innovative meme token designed to bring fun and community engagement to the cryptocurrency space. Inspired by the playful spirit of meme culture, BabyMarvin Inu aims to create a vibrant ecosystem where users can participate in various activities, including trading, staking, and community-driven initiatives. Our project focuses on building a strong community around the token, leveraging social media and creative marketing strategies to enhance visibility and adoption. With a commitment to transparency and security, BabyMarvin Inu is poised to become a beloved token among meme enthusiasts and crypto investors alike. Join us on this exciting journey and be part of the BabyMarvin Inu family!

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

BabyMarvin Inu Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BabyMarvin Inu.

Semak BabyMarvin Inu ramalan harga sekarang!

BABYMARVIN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik BabyMarvin Inu (BABYMARVIN)

Memahami tokenomik BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BABYMARVIN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BabyMarvin Inu (BABYMARVIN)

Berapakah nilai BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) hari ini?
Harga langsung BABYMARVIN dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BABYMARVIN ke USD?
Harga semasa BABYMARVIN ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BabyMarvin Inu?
Had pasaran untuk BABYMARVIN ialah $ 31.82K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BABYMARVIN?
Bekalan edaran BABYMARVIN ialah 420.69B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BABYMARVIN?
BABYMARVIN mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BABYMARVIN?
BABYMARVIN melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BABYMARVIN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BABYMARVINialah -- USD.
Adakah BABYMARVIN akan naik lebih tinggi tahun ini?
BABYMARVIN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BABYMARVINramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:14:10 (UTC+8)

BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.