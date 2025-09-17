Lagi Mengenai BABYDENG

Maklumat Harga BABYDENG

Laman Web Rasmi BABYDENG

Tokenomik BABYDENG

Ramalan Harga BABYDENG

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

BabyMooDeng Logo

BabyMooDeng Harga (BABYDENG)

Tidak tersenarai

1 BABYDENG ke USD Harga Langsung:

--
----
-1.90%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
BabyMooDeng (BABYDENG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:13:42 (UTC+8)

BabyMooDeng (BABYDENG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00150253
$ 0.00150253$ 0.00150253

$ 0
$ 0$ 0

-0.86%

-1.95%

-2.31%

-2.31%

BabyMooDeng (BABYDENG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BABYDENG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BABYDENG sepanjang masa ialah $ 0.00150253, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BABYDENG telah berubah sebanyak -0.86% sejak sejam yang lalu, -1.95% dalam 24 jam dan -2.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BabyMooDeng (BABYDENG) Maklumat Pasaran

$ 40.91K
$ 40.91K$ 40.91K

--
----

$ 40.91K
$ 40.91K$ 40.91K

999.65M
999.65M 999.65M

999,649,458.856945
999,649,458.856945 999,649,458.856945

Had Pasaran semasa BabyMooDeng ialah $ 40.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABYDENG ialah 999.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999649458.856945. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.91K.

BabyMooDeng (BABYDENG) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga BabyMooDeng kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BabyMooDeng kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BabyMooDeng kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BabyMooDeng kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.95%
30 Hari$ 0+16.48%
60 Hari$ 0-4.67%
90 Hari$ 0--

Apakah itu BabyMooDeng (BABYDENG)

BabyDeng is about the adorable little hippo MooDeng . It is about a family friendly animated Moo Deng as a baby that is community driven with 0 tax. It is a token for people to join and feel safe in as there’s no major holders distribution is good and is a CTO. It is a meme coin that is intended as the beta play for moodeng, as babydoge was to doge. We want to be a bridge for people looking to get into crypto and for people of all ages to enjoy .

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

BabyMooDeng (BABYDENG) Sumber

Laman Web Rasmi

BabyMooDeng Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BabyMooDeng (BABYDENG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BabyMooDeng (BABYDENG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BabyMooDeng.

Semak BabyMooDeng ramalan harga sekarang!

BABYDENG kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik BabyMooDeng (BABYDENG)

Memahami tokenomik BabyMooDeng (BABYDENG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BABYDENG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BabyMooDeng (BABYDENG)

Berapakah nilai BabyMooDeng (BABYDENG) hari ini?
Harga langsung BABYDENG dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BABYDENG ke USD?
Harga semasa BABYDENG ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BabyMooDeng?
Had pasaran untuk BABYDENG ialah $ 40.91K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BABYDENG?
Bekalan edaran BABYDENG ialah 999.65M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BABYDENG?
BABYDENG mencapai harga ATH sebanyak 0.00150253 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BABYDENG?
BABYDENG melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BABYDENG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BABYDENGialah -- USD.
Adakah BABYDENG akan naik lebih tinggi tahun ini?
BABYDENG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BABYDENGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:13:42 (UTC+8)

BabyMooDeng (BABYDENG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.