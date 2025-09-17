BabyPOES (BABYPOES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.001183 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.49% Perubahan Harga (1D) -0.38% Perubahan Harga (7D) +21.38%

BabyPOES (BABYPOES) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BABYPOES didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BABYPOES sepanjang masa ialah $ 0.001183, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BABYPOES telah berubah sebanyak +0.49% sejak sejam yang lalu, -0.38% dalam 24 jam dan +21.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BabyPOES (BABYPOES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 101.97K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 101.97K Bekalan Peredaran 946.70M Jumlah Bekalan 946,703,009.236238

Had Pasaran semasa BabyPOES ialah $ 101.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABYPOES ialah 946.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 946703009.236238. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 101.97K.