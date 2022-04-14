Tokenomik BabyPOES (BABYPOES)

Tokenomik BabyPOES (BABYPOES)

Lihat cerapan utama tentang BabyPOES (BABYPOES), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
BabyPOES (BABYPOES) Maklumat

The Story Behind BABYPOES: A Memorable Journey in Crypto Space BABYPOES combines fun with crazy opportunities in the crypto market. Our experienced team is dedicated to building a trustworthy and stable community around our unique meme token.

We prioritize community involvement through regular updates, and transparent communication, ensuring an exciting and fun experience for everyone in the BABYPOES ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://babypoes.electraprotocol.com/

BabyPOES (BABYPOES) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BabyPOES (BABYPOES), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 103.29K
$ 103.29K
Jumlah Bekalan:
$ 946.70M
$ 946.70M
Bekalan Edaran:
$ 946.70M
$ 946.70M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 103.29K
$ 103.29K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.001183
$ 0.001183
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00010911
$ 0.00010911

Tokenomik BabyPOES (BABYPOES): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BabyPOES (BABYPOES) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BABYPOES yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BABYPOES yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BABYPOES, terokai BABYPOES harga langsung token!

BABYPOES Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BABYPOES? Halaman ramalan harga BABYPOES kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.