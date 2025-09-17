Lagi Mengenai BABYTRUMP

Maklumat Harga BABYTRUMP

Laman Web Rasmi BABYTRUMP

Tokenomik BABYTRUMP

Ramalan Harga BABYTRUMP

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

BABYTRUMP Logo

BABYTRUMP Harga (BABYTRUMP)

Tidak tersenarai

1 BABYTRUMP ke USD Harga Langsung:

$0.00259981
$0.00259981$0.00259981
+2.80%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
BABYTRUMP (BABYTRUMP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:41:47 (UTC+8)

BABYTRUMP (BABYTRUMP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00246222
$ 0.00246222$ 0.00246222
24J Rendah
$ 0.00261461
$ 0.00261461$ 0.00261461
24J Tinggi

$ 0.00246222
$ 0.00246222$ 0.00246222

$ 0.00261461
$ 0.00261461$ 0.00261461

$ 0.350821
$ 0.350821$ 0.350821

$ 0.00150367
$ 0.00150367$ 0.00150367

+0.77%

+2.96%

+38.05%

+38.05%

BABYTRUMP (BABYTRUMP) harga masa nyata ialah $0.00260139. Sepanjang 24 jam yang lalu, BABYTRUMP didagangkan antara $ 0.00246222 rendah dan $ 0.00261461 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BABYTRUMP sepanjang masa ialah $ 0.350821, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00150367.

Dari segi prestasi jangka pendek, BABYTRUMP telah berubah sebanyak +0.77% sejak sejam yang lalu, +2.96% dalam 24 jam dan +38.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BABYTRUMP (BABYTRUMP) Maklumat Pasaran

$ 103.20K
$ 103.20K$ 103.20K

--
----

$ 103.20K
$ 103.20K$ 103.20K

39.69M
39.69M 39.69M

39,694,577.0
39,694,577.0 39,694,577.0

Had Pasaran semasa BABYTRUMP ialah $ 103.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABYTRUMP ialah 39.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 39694577.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 103.20K.

BABYTRUMP (BABYTRUMP) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga BABYTRUMP kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BABYTRUMP kepada USD adalah $ +0.0005477593.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BABYTRUMP kepada USD adalah $ +0.0000867896.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BABYTRUMP kepada USD adalah $ -0.00013496847772798.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.96%
30 Hari$ +0.0005477593+21.06%
60 Hari$ +0.0000867896+3.34%
90 Hari$ -0.00013496847772798-4.93%

Apakah itu BABYTRUMP (BABYTRUMP)

The $BABYTRUMP token is a digital cryptocurrency designed to integrate the vibrant world of memes with the robustness of blockchain technology. Central to the token's design is the intention to capture elements of popular culture, particularly those inspired by iconic Trump-related humor. Initiated in 2023 by an experienced development team, the $BABYTRUMP project has seen growth in both its community and recognition within the crypto sector. Moving forward, the roadmap for $BABYTRUMP includes potential collaborations, technological integrations, and community-centric events. Holders of the $BABYTRUMP token gain access to an array of exclusive content and events, ensuring that the token serves purposes beyond mere trading. It acts as an entry point to a broader digital ecosystem filled with engaging content and interactive experiences. For those interested in a crypto project that blends entertainment and digital currency, $BABYTRUMP offers a unique proposition in the ever-evolving crypto landscape.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

BABYTRUMP (BABYTRUMP) Sumber

Laman Web Rasmi

BABYTRUMP Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BABYTRUMP (BABYTRUMP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BABYTRUMP (BABYTRUMP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BABYTRUMP.

Semak BABYTRUMP ramalan harga sekarang!

BABYTRUMP kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik BABYTRUMP (BABYTRUMP)

Memahami tokenomik BABYTRUMP (BABYTRUMP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BABYTRUMP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BABYTRUMP (BABYTRUMP)

Berapakah nilai BABYTRUMP (BABYTRUMP) hari ini?
Harga langsung BABYTRUMP dalam USD ialah 0.00260139 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BABYTRUMP ke USD?
Harga semasa BABYTRUMP ke USD ialah $ 0.00260139. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BABYTRUMP?
Had pasaran untuk BABYTRUMP ialah $ 103.20K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BABYTRUMP?
Bekalan edaran BABYTRUMP ialah 39.69M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BABYTRUMP?
BABYTRUMP mencapai harga ATH sebanyak 0.350821 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BABYTRUMP?
BABYTRUMP melihat harga ATL sebanyak 0.00150367 USD.
Berapakah jumlah dagangan BABYTRUMP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BABYTRUMPialah -- USD.
Adakah BABYTRUMP akan naik lebih tinggi tahun ini?
BABYTRUMP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BABYTRUMPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:41:47 (UTC+8)

BABYTRUMP (BABYTRUMP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.