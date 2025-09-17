BABYTRUMP (BABYTRUMP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00246222 $ 0.00246222 $ 0.00246222 24J Rendah $ 0.00261461 $ 0.00261461 $ 0.00261461 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00246222$ 0.00246222 $ 0.00246222 24J Tinggi $ 0.00261461$ 0.00261461 $ 0.00261461 Sepanjang Masa $ 0.350821$ 0.350821 $ 0.350821 Harga Terendah $ 0.00150367$ 0.00150367 $ 0.00150367 Perubahan Harga (1J) +0.77% Perubahan Harga (1D) +2.96% Perubahan Harga (7D) +38.05% Perubahan Harga (7D) +38.05%

BABYTRUMP (BABYTRUMP) harga masa nyata ialah $0.00260139. Sepanjang 24 jam yang lalu, BABYTRUMP didagangkan antara $ 0.00246222 rendah dan $ 0.00261461 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BABYTRUMP sepanjang masa ialah $ 0.350821, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00150367.

Dari segi prestasi jangka pendek, BABYTRUMP telah berubah sebanyak +0.77% sejak sejam yang lalu, +2.96% dalam 24 jam dan +38.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BABYTRUMP (BABYTRUMP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 103.20K$ 103.20K $ 103.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 103.20K$ 103.20K $ 103.20K Bekalan Peredaran 39.69M 39.69M 39.69M Jumlah Bekalan 39,694,577.0 39,694,577.0 39,694,577.0

Had Pasaran semasa BABYTRUMP ialah $ 103.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABYTRUMP ialah 39.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 39694577.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 103.20K.