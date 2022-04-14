Tokenomik BABYTRUMP (BABYTRUMP)

Tokenomik BABYTRUMP (BABYTRUMP)

Lihat cerapan utama tentang BABYTRUMP (BABYTRUMP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

BABYTRUMP (BABYTRUMP) Maklumat

The $BABYTRUMP token is a digital cryptocurrency designed to integrate the vibrant world of memes with the robustness of blockchain technology. Central to the token's design is the intention to capture elements of popular culture, particularly those inspired by iconic Trump-related humor. Initiated in 2023 by an experienced development team, the $BABYTRUMP project has seen growth in both its community and recognition within the crypto sector.

Moving forward, the roadmap for $BABYTRUMP includes potential collaborations, technological integrations, and community-centric events. Holders of the $BABYTRUMP token gain access to an array of exclusive content and events, ensuring that the token serves purposes beyond mere trading. It acts as an entry point to a broader digital ecosystem filled with engaging content and interactive experiences.

For those interested in a crypto project that blends entertainment and digital currency, $BABYTRUMP offers a unique proposition in the ever-evolving crypto landscape.

Laman Web Rasmi:
https://babytrumpeth.com

BABYTRUMP (BABYTRUMP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BABYTRUMP (BABYTRUMP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 101.41K
$ 101.41K$ 101.41K
Jumlah Bekalan:
$ 39.69M
$ 39.69M$ 39.69M
Bekalan Edaran:
$ 39.69M
$ 39.69M$ 39.69M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 101.41K
$ 101.41K$ 101.41K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.350821
$ 0.350821$ 0.350821
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00150367
$ 0.00150367$ 0.00150367
Harga Semasa:
$ 0.00255468
$ 0.00255468$ 0.00255468

Tokenomik BABYTRUMP (BABYTRUMP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BABYTRUMP (BABYTRUMP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BABYTRUMP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BABYTRUMP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BABYTRUMP, terokai BABYTRUMP harga langsung token!

BABYTRUMP Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BABYTRUMP? Halaman ramalan harga BABYTRUMP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.