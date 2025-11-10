BabyUnicorn Harga Hari Ini

Harga langsung BabyUnicorn (BABYU) hari ini ialah $ 0.00015122, dengan 0.78% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BABYU kepada USD penukaran adalah $ 0.00015122 setiap BABYU.

BabyUnicorn kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 150,748, dengan bekalan edaran sebanyak 999.84M BABYU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BABYU didagangkan antara $ 0.00014636 (rendah) dan $ 0.00015162 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00056995, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00009565.

Dalam prestasi jangka pendek, BABYU dipindahkan +1.76% dalam sejam terakhir dan -13.05% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BabyUnicorn (BABYU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 150.75K$ 150.75K $ 150.75K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 150.75K$ 150.75K $ 150.75K Bekalan Peredaran 999.84M 999.84M 999.84M Jumlah Bekalan 999,843,407.961417 999,843,407.961417 999,843,407.961417

