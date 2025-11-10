Bachi on Base Harga Hari Ini

Harga langsung Bachi on Base (BACHI) hari ini ialah --, dengan 5.61% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BACHI kepada USD penukaran adalah -- setiap BACHI.

Bachi on Base kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 94,222, dengan bekalan edaran sebanyak 689.56M BACHI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BACHI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00331437, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BACHI dipindahkan +1.02% dalam sejam terakhir dan +3.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bachi on Base (BACHI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 94.22K$ 94.22K $ 94.22K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 94.28K$ 94.28K $ 94.28K Bekalan Peredaran 689.56M 689.56M 689.56M Jumlah Bekalan 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

