Tokenomik Bachi on Base (BACHI)

Lihat cerapan utama tentang Bachi on Base (BACHI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:03:28 (UTC+8)
USD

Bachi on Base (BACHI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Bachi on Base (BACHI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 94.60K
$ 94.60K
Jumlah Bekalan:
$ 690.00M
$ 690.00M
Bekalan Edaran:
$ 689.56M
$ 689.56M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 94.66K
$ 94.66K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00331437
$ 0.00331437
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00013719
$ 0.00013719

Bachi on Base (BACHI) Maklumat

BACHI is a community-driven meme token built on the Base blockchain. Inspired by a real Shiba Inu that walks on her front legs, the project aims to combine storytelling, community engagement, and digital collectibles. BACHI promotes decentralization and transparency, with plans to integrate NFTs, character-based content, and DeFi functionalities. The project is designed to empower small investors by offering an inclusive and transparent entry point into Web3 culture.

Laman Web Rasmi:
https://bachi-base.com/

Tokenomik Bachi on Base (BACHI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Bachi on Base (BACHI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BACHI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BACHI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BACHI, terokai BACHI harga langsung token!

BACHI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BACHI? Halaman ramalan harga BACHI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

