Backbone Labs Staked LUNA Harga Hari Ini

Harga langsung Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) hari ini ialah $ 0.136041, dengan 0.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BLUNA kepada USD penukaran adalah $ 0.136041 setiap BLUNA.

Backbone Labs Staked LUNA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 199,464, dengan bekalan edaran sebanyak 1.47M BLUNA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BLUNA didagangkan antara $ 0.128846 (rendah) dan $ 0.138309 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.21, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.061061.

Dalam prestasi jangka pendek, BLUNA dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -4.02% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 199.46K$ 199.46K $ 199.46K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 199.46K$ 199.46K $ 199.46K Bekalan Peredaran 1.47M 1.47M 1.47M Jumlah Bekalan 1,466,207.229598 1,466,207.229598 1,466,207.229598

Had Pasaran semasa Backbone Labs Staked LUNA ialah $ 199.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLUNA ialah 1.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1466207.229598. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 199.46K.