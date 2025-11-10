Backroom Harga Hari Ini

Harga langsung Backroom (ROOM) hari ini ialah $ 0.00606523, dengan 17.25% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ROOM kepada USD penukaran adalah $ 0.00606523 setiap ROOM.

Backroom kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,704,928, dengan bekalan edaran sebanyak 775.66M ROOM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ROOM didagangkan antara $ 0.00515564 (rendah) dan $ 0.0062902 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02455824, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ROOM dipindahkan -1.58% dalam sejam terakhir dan -7.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Backroom (ROOM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.70M$ 4.70M $ 4.70M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.07M$ 6.07M $ 6.07M Bekalan Peredaran 775.66M 775.66M 775.66M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Backroom ialah $ 4.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROOM ialah 775.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.07M.