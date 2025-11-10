baddiecoin Harga Hari Ini

Harga langsung baddiecoin (BADDIE) hari ini ialah --, dengan 4.73% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BADDIE kepada USD penukaran adalah -- setiap BADDIE.

baddiecoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 89,898, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BADDIE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BADDIE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BADDIE dipindahkan +1.29% dalam sejam terakhir dan -10.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

baddiecoin (BADDIE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 89.90K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 89.90K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

