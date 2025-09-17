Bag (BAG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00620995$ 0.00620995 $ 0.00620995 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.93% Perubahan Harga (1D) -3.86% Perubahan Harga (7D) -2.70% Perubahan Harga (7D) -2.70%

Bag (BAG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BAG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BAG sepanjang masa ialah $ 0.00620995, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BAG telah berubah sebanyak +0.93% sejak sejam yang lalu, -3.86% dalam 24 jam dan -2.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bag (BAG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 755.93K$ 755.93K $ 755.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 755.93K$ 755.93K $ 755.93K Bekalan Peredaran 5.94B 5.94B 5.94B Jumlah Bekalan 5,939,920,767.19894 5,939,920,767.19894 5,939,920,767.19894

Had Pasaran semasa Bag ialah $ 755.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BAG ialah 5.94B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5939920767.19894. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 755.93K.