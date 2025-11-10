Bag on Bonk Harga Hari Ini

Harga langsung Bag on Bonk (BAG) hari ini ialah --, dengan 1.75% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BAG kepada USD penukaran adalah -- setiap BAG.

Bag on Bonk kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 319,336, dengan bekalan edaran sebanyak 999.81M BAG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BAG didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0010115, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BAG dipindahkan +0.77% dalam sejam terakhir dan +35.77% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bag on Bonk (BAG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 319.34K$ 319.34K $ 319.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 319.34K$ 319.34K $ 319.34K Bekalan Peredaran 999.81M 999.81M 999.81M Jumlah Bekalan 999,811,586.31277 999,811,586.31277 999,811,586.31277

Had Pasaran semasa Bag on Bonk ialah $ 319.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BAG ialah 999.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999811586.31277. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 319.34K.