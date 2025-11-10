BAGLESS Harga Hari Ini

Harga langsung BAGLESS (BAGLESS) hari ini ialah $ 0.00001158, dengan 4.25% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BAGLESS kepada USD penukaran adalah $ 0.00001158 setiap BAGLESS.

BAGLESS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,569.49, dengan bekalan edaran sebanyak 999.17M BAGLESS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BAGLESS didagangkan antara $ 0.00001102 (rendah) dan $ 0.00001159 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00067267, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000821.

Dalam prestasi jangka pendek, BAGLESS dipindahkan -0.08% dalam sejam terakhir dan -7.90% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BAGLESS (BAGLESS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.57K$ 11.57K $ 11.57K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.57K$ 11.57K $ 11.57K Bekalan Peredaran 999.17M 999.17M 999.17M Jumlah Bekalan 999,171,408.6868027 999,171,408.6868027 999,171,408.6868027

Had Pasaran semasa BAGLESS ialah $ 11.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BAGLESS ialah 999.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999171408.6868027. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.57K.